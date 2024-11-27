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Eskişehir'de 568 personelin katılımıyla deprem ve uçak kazası tatbikatı yapıldı

Eskişehir'de 568 personelin katılımıyla deprem ve uçak kazası tatbikatı yapıldı
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Eskişehir Valiliğinin koordinasyonunda 568 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem ve uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliğinin koordinasyonunda 568 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem ve uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında her yıl gerçekleştirilen tatbikatlar doğrultusunda Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblecier başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında oluşturulan AFAD merkezinde toplandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun tarafından saha tatbikatı öncesi sunum yapıldı.

Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler, senaryo gereği Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi merkezli 6,5 büyüklüğünde deprem ihbarını alır almaz enkaz alanlarına ulaştı.

Deprem tatbikatı kapsamında yapı stoku eski olduğu için yıkım çalışmaları devam eden Eskişehir Anadolu Lisesinin enkazının çevresinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Enkazda dinleme yapan ekipler, arama kurtarma köpeklerinin de yardımlarıyla yaralıların yerini tespit ederek kurtardı. Ekiplerce Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulunda da tahliye çalışması gerçekleştirildi.

Enkaza müdahale yangın söndürme faaliyeti icra eden ekipler, senaryo gereği yanan binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Vali Yardımcısı Leblebicier daha sonra Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Önal parkında kurulan acil barınma alanını ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tatbikatın son aşamasında ise Eskişehir Teknik Üniversitesinde bulunan Hasan Polatkan Havalimanı'nda uçak kazası ve yaralı kurtarma faaliyeti yapıldı.

23 afet grubu ana çözüm ortağı kurum, kuruluş, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 568 personel ve 108 araç katılım sağladığı tatbikatta, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve ilgili kurumların müdürleri ve temsilcileri yer aldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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