Eskişehir'de 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalınan 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalanırken, çalıntı ziynet eşyaları da bulundu. Şüpheliler tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmada 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalanırken, çalıntı 500 bin liralık ziynet eşyası da bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Odunpazarı ilçesinde gerçekleşen 500 bin TL değerinde ziynet eşyalarının çalınmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlığın H.A. ve K.A. isimli şahıslar tarafından yapıldığı tespit edildi. Şüphelilere ait olduğu belirlenen Tepebaşı ilçesinde bir ikamette yapılan arama sonucunda 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi. Ziynet eşyaların yanı sıra; 148 bin TL, toplam değeri bin 500 Türk lirasına yakın olan İran riyali, Lübnan poundu ve Irak dinarı, Suudi Arabistan riyali ele geçirildi. Şüpheliler şahsılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR