Eskişehir'de 50 Firari Hükümlü Yakalandı
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler adli makamlara sevk edildi.
Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-20 Aralık'ta sorumluluk bölgesinde denetimlerde bulundu.
Ekipler, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 48 kişi ile 10 yıl ve üzeri 2 kişinin çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığını belirledi.
Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.