Eskişehir'de 5 Yıldır Aranan Şahıs Bodrumda Yakalandı

Eskişehir'de 5 Yıldır Aranan Şahıs Bodrumda Yakalandı
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Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D., 5 yıldır arandığı sırada bir evin bodrumundaki odunların arasında gizlenirken yakalandı. Polis ekipleri, arama çalışmaları sonucunda Y.D.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

ESKİŞEHİR'de hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 5 yıldır aranan Y.D., bir evin bodrumundaki odunların arasında gizlenirken yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.D.'nin saklandığı ev tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan baskında evde kimse bulunamadı. Ev ve çevresinde aramalarını genişleten polis ekipleri, Y.D.'yi evin bodrum katındaki odunların arasına gizlenmiş vaziyette yakaladı. Y.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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