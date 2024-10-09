Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 5. Sınıf Öğrencilere Skolyoz Taraması

Eskişehir'de 5. Sınıf Öğrencilere Skolyoz Taraması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokol ile ortaokullardaki 5'inci sınıf öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak. Hedef, erken teşhis ve tedavi ile sağlıklı nesiller yetiştirmek.

Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Skolyoz Erken Teşhis Tarama Programı"na ilişkin protokol kapsamında kentteki ortaokullarda öğrenim gören tüm 5'inci sınıf öğrencilerine skolyoz taraması uygulanacak.

Valilikte düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 5'inci sınıf öğrencilerine yapılacak taramada, bu tür bir rahatsızlığı olan öğrenci varsa önceden tespit edilerek tedavilerinin sağlanacağını bildirdi.

Bu tür bir rahatsızlığın öğrencilerde hiç olmamasını temenni ettiklerini vurgulayan Aksoy, "Böyle bir rahatsızlığı bulunan bir kişiyi bile tespit edip tedavi etsek bizim için oldukça kıymetli ve önemli. Bu konuda velilerimizin de duyarlı olması, yapılacak bu çalışmaya onay vermelerini önemsiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bunu gerçekleştirerek daha sağlıklı nesiller, gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmesi adına bu projemiz önemli bir katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de skolyoz diye tarif edilen ve sık rastlanan iskelet bozulmasına yönelik öğrencilere tarama yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de iskelet bozulmasının 10-15 yaş grubu çocuklarda başladığını kaydeden Bildirici, "Bu rahatsızlığın sıklığı yüzde 2,3 oranında görülüyor. Bu sıklık kız çocuklarında yüzde 3'lere kadar çıkabiliyor. Erken dönemde tespit edilebildiğinde çok kolay tıbbi müdahalelerle giderilebilecek bir rahatsızlık. Bu çalışmayla bir yıl içinde kentteki tüm 5'inci sınıf öğrencilerine ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışmayı fizyoterapistlerle yapacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri, ailelerin onaylarıyla öğrencileri tarayıp tespitlerini yapacağız. Rahatsızlıklarının derecelerine göre 2'nci ya da 3'üncü derece sağlık kuruluşlarına sevk edeceğiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ise 5'inci sınıfa giden 9 bin 556 öğrenci olduğunu belirterek, "Bu yaş grubunda taramanın yapılacak olması bizim için anlam ifade ediyor. Cerrahi müdahale olmadan öğrencilerimizin egzersizlerle tedavi edilebileceğini biliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

Toplumun kanayan yarası için gereken adım atılıyor

 Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var

Kapatılan uygulamayla ilgili Bakan'dan dikkat çeken sözler: Çok acayip bir memnuniyet var
Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 EKİM | İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar? Barajların yüzde kaçı dolu? Ölüm anını yakınlarına izletti! Nevşehir'de ne oldu? Şahıs neden intihar etti? SON DAKİKA: THY uçağı neden acil iniş yaptı? Pilot öldü mü? KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.