Eskişehir'de 5. Model Uçak ve Helikopter Festivali Başladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Model AC Fest/ Model Uçak ve Helikopter Festivali" başladı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince, Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde yapılan etkinlikte Eskişehir ile çeşitli illerden gelen 50'ye yakın model uçak ve helikopter tutkunu, havacılıkla tanışma ve uçuş yapma imkanı buldu.

Katılımcılar, ayrıca Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kullandığı "Bell 407" model helikoptere bindi.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, gazetecilere, etkinliğin halka açık ve ücretsiz olduğunu söyledi.

Festivalin farklı model uçak ve helikopterlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Görenoğlu, "Eğitici bir etkinlik oluyor. Modelcilerimiz uçuş için sıra alıyorlar. Uçacakları saatleri belirleyip uçuyorlar. Çok keyifli, güzel bir etkinlik. Ayrıca modelcilerimizi helikopterle gökyüzüyle buluşturduk." dedi.

Organizasyona Eskişehir'den katılan 63 yaşındaki Gürsel Özçeri de çocukluğundan bu yana model uçaklarla ilgilendiğini belirtti.

Tesise zaman buldukça uğradığını anlatan Özçeri, "İlk eğitimimi Türk Hava Kurumunun İnönü'deki tesislerinde almıştım. Böyle bir yerin Türkiye'de olması muhteşem bir şey. Uçağım el yapımı. 'XPS' adlı malzemeden imal ettim. Sadece motorları ithal. Uçağımla vakit buldukça ilgileniyorum." diye konuştu.

Etkinlik, yarın akşam sona erecek.