Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 5. Model Uçak ve Helikopter Festivali Başladı

Eskişehir'de 5. Model Uçak ve Helikopter Festivali Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Model AC Festivali, model uçak ve helikopter tutkunlarını bir araya getiriyor. Katılımcılar, eğitici aktivitelerin yanı sıra Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotunun kullandığı helikoptere de bindi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Model AC Fest/ Model Uçak ve Helikopter Festivali" başladı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince, Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde yapılan etkinlikte Eskişehir ile çeşitli illerden gelen 50'ye yakın model uçak ve helikopter tutkunu, havacılıkla tanışma ve uçuş yapma imkanı buldu.

Katılımcılar, ayrıca Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kullandığı "Bell 407" model helikoptere bindi.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, gazetecilere, etkinliğin halka açık ve ücretsiz olduğunu söyledi.

Festivalin farklı model uçak ve helikopterlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Görenoğlu, "Eğitici bir etkinlik oluyor. Modelcilerimiz uçuş için sıra alıyorlar. Uçacakları saatleri belirleyip uçuyorlar. Çok keyifli, güzel bir etkinlik. Ayrıca modelcilerimizi helikopterle gökyüzüyle buluşturduk." dedi.

Organizasyona Eskişehir'den katılan 63 yaşındaki Gürsel Özçeri de çocukluğundan bu yana model uçaklarla ilgilendiğini belirtti.

Tesise zaman buldukça uğradığını anlatan Özçeri, "İlk eğitimimi Türk Hava Kurumunun İnönü'deki tesislerinde almıştım. Böyle bir yerin Türkiye'de olması muhteşem bir şey. Uçağım el yapımı. 'XPS' adlı malzemeden imal ettim. Sadece motorları ithal. Uçağımla vakit buldukça ilgileniyorum." diye konuştu.

Etkinlik, yarın akşam sona erecek.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Etkinlikler Sivrihisar Helikopter Havacılık Türkiye Güncel Yaşam Spor

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim) Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.