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Eskişehir'de Çay Bahçesindeki Bıçaklama Olayıyla İlgili Soruşturma Sürüyor

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Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ederken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralandıktan sonra gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Tepebaşı ilçesinde çay bahçesinde dün bıçaklama olayının yaşandığı hatırlatıldı.

İnsanlara rastgele saldırarak 5 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren şüphelinin emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçaklamıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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