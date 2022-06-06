5'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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5'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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5'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir'de 5'inci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Eskişehir'de 5'inci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden düşen Yusuf Taşkın (2) yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 2 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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