5'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Eskişehir'de 5'inci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Eskişehir'de 5'inci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden düşen Yusuf Taşkın (2) yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 2 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.