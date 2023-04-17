Eskişehir'de 5,5 kilo bonzai ele geçirildi; 4 gözaltı
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ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu operasyonunda 5,5 kilo bonzai ele geçirildi; 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu operasyonunda 5,5 kilo bonzai ele geçirildi; 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir süre takibe alınan 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alınırken, evlerine yapılan baskınlarda 5,5 kilo bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel