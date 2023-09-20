Eskişehir'de 45.52 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 45.52 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 45.52 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde 3 şahıs yakalanırken, yapılan kontrolde 45.52 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel