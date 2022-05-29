Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı

Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı.

Ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerini de denetledi.

Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları kontrol etti.

82 iş yerinden 15'iyle ilgili, kanunlara riayet edilmediği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutulan 8 bin 254 kişiden haklarında arama kararı bulunan 11'i gözaltına alındı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title