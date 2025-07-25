Eskişehir'de 4 Yaşındaki Çocuk Kaza Kurbanı Oldu

Eskişehir'de 4 Yaşındaki Çocuk Kaza Kurbanı Oldu
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Eskişehir'de kaldırımda yürüyen 4 yaşındaki Suriye uyruklu Ömer Alkhalil, park halindeki araçların arasından yola çıkarak cipin altında kaldı ve hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de kaldırımda yürürken bir anda yola çıkan Suriye uyruklu Ömer Alkhalil (4), cipin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.42'de Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Emirganlılar Sokak'taki kaldırımda tek başına yürüyen Ömer Alkhalil, park halindeki iki aracın arasından yola çıktı. Bu sırada sokaktan geçen Sıbkat C. (25) yönetimindeki 26 AIJ 734 plakalı cip, küçük çocuğa çarpıp, üzerinden geçti. Yaklaşık 1 metre gittikten sonra çevredekilerin uyarısıyla duran sürücü Sıbkat C., küçük çocuğu yerde gördüğünde büyük şok yaşadı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Alkhalil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü Sıbkat C. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

4 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğun park halindeki iki aracın arasından yola çıktığı, cipin çocuğun üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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