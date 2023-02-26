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Eskişehir'de 4 torbacı yakalandı

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Eskişehir'de 4 torbacı yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu K.K, B.E, N.E. ve S.K. isimli 4 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 47,38 gram metamfetamin, 1,30 gram bonzai, 0,80 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 1 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 50 adet mermi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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