Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de 4 ayrı otomobil hırsızlık olayının 2 şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.
Eskişehir'de 4 ayrı otomobil hırsızlık olayının 2 şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tepebaşı ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 otomobil hırsızlığının zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirledikleri İsmail Y. ile Fırat I'yı saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel