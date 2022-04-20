Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de 4 ayrı otomobil hırsızlık olayının 2 şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de 4 ayrı otomobil hırsızlık olayının 2 şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tepebaşı ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 otomobil hırsızlığının zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri İsmail Y. ile Fırat I'yı saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Otomobil, Polis, Güncel, Haberler

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