Eskişehir'de 4 Milyon Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, Ankara-Eskişehir kara yolunda durdurulan bir tırda 4 milyon dal bandrolsüz sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 milyon dal bandrolsüz sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince ortak yürütülen kaçak, sahte tütün ve tütün mamullerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara- Eskişehir kara yolunda bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 4 milyon dal bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.