Eskişehir'de 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de, 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, 2025 yılı ilk 9 ayına ait yapılan çalışmalara değindi.

Kamu yatırımlarının il düzeyinde uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Aksoy, şunları kaydetti:

"İlimizdeki kamu yatırımlarının 2025 yılı ilk 9 aylık dönemi itibarıyla genel durumlarına baktığımızda 4 bin 257 proje yer almaktadır. İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre, ilimizde çeşitli sektörlerde yapılan ve yapılması planlanan 457 projenin 60'ı tamamlanmış, 258'i devam etmekte olup 13'ü ihale aşamasında, 123 projeye de başlanacaktır. Toplantıda özellikle koordinasyon gerektiren sorun ve ihtiyaçların gündeme getirilmesi önem taşımakta olup kurumlarımızın toplantıda alınan kararların çözümlenmesi hususunda da gerekli itinayı göstermeleri gerekmektedir."

Toplantı, kurul üyelerinin yaptığı sunumların ardından sona erdi.