Eskişehir'de 4 evden 550 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 4 farklı eve girerek 550 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, A.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir'de 4 farklı eve girerek 550 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde bulunan 4 farklı evde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, yaklaşık 550 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalınan hırsızlık olaylarının failinin, A.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda A.S., Tepebaşı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR