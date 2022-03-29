Eskişehir'de 4 bin 432 kişiye Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği eğitimi verildi - Haberler

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Eskişehir'de 4 bin 432 kişiye Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği eğitimi verildi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de 4 bin 432 kişiye Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği eğitimi verildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) kapsamında 796 genel kolluk personeli, 103 kurum ya da kuruluş yetkilisi ve güvenlik sorumlusu ile 3 bin 533 özel güvenlik personeline eğitim verildiği bildirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) kapsamında 796 genel kolluk personeli, 103 kurum ya da kuruluş yetkilisi ve güvenlik sorumlusu ile 3 bin 533 özel güvenlik personeline eğitim verildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye özgü bir anlayışla geliştirilerek hayata geçirilen KAAN uygulamasının daha etkin ve verimli kullanılması için Özel Güvenlik Şube Müdürlü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 21-25 Mart'ta 4 bin 432 personelin eğitime katıldığı duyuruldu.

Açıklamada, eğitimlerin, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca verildiği ifade edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Türkiye, Mart, Güncel, Haberler

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