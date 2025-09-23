Eskişehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Eskişehir'de 38. Ahilik Haftası dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda kutlama töreni yapıldı.

Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'nin Atatürk Anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende "yılın ahisi" seçilen Enbiya Akyol, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'den, "yılın ahi bacısı" Gülay Eriç ise Tepebaşı Meclis Üyesi Hasan Ünal'dan plaketlerini alıp şed kuşandı. "Yılın onursal ahisi" Metin Aydoğdu, "yılın kalfası" Yasin Albayrak ve "yılın çırağı" Begüm Baysak'a da birer plaket verildi.

Programda konuşan Birsen, bu yıl 38.'si kutlanan Ahilik Haftası'nın tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "İslam ahlakının temel değerleri üzerine inşa edilmiş olan Ahilik sistemi, güzel ahlak ve kardeşlik temeli anlayışını çalışma ortamında ve çalışma hayatı dışında hassasiyetle uygulamış ve buna bağlı olarak başarısını uzun yıllar sürdürmüş bir sistemdir." dedi.

Birsen, Anadolu'da Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın Selçuklu fütüvvetnamelerinde nasihat verici eserler kaleme aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu eserlerde yöneticilere halkın ihtiyacı hakkında bilgiler aktarmış ve ihtiyaçların karşılanmasına dair kaliteli ve ucuz ürünlerin üretilmesinin gerekli olduğunu belirtmiştir. Ticari alanda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı hangi tedbirlerin alınması gerektiğini anlatmıştır. Ahi Evran, Allah'ın insanları yemek, içmek, giyinmek, mesken edinmek gibi birçok şeye muhtaç olarak yarattığını, hiç kimsenin kendi başına tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağını ve bu yüzden demircilik, marangozluk, terzilik gibi çeşitli meslekleri yürütmek için insan gücünün gerekli olduğunu vurgulamıştır."

Odunpazarı Mehter Takımı'nın konseriyle devam eden programa, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal katıldı.