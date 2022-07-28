Eskişehir'de 300 polisle huzur uygulaması yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Eğlence yerleri, işlek cadde ve sokakların yanı sıra içkili mekanlara yönelik denetimlere 300 polis katıldı.

Toplam 6 bin 92 kişinin genel bilgi tarama (GBT) sorgusunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Ayrıca, 15 iş yerine eksik evrak ya da ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Araç kontrollerinde ise eksiklikleri bulunan 34 sürücüye toplam 33 bin 75 lira ceza uygulandı.