Eskişehir'de 300 polisle huzur uygulaması yapıldı - Haberler

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Eskişehir'de 300 polisle huzur uygulaması yapıldı

Eskişehir'de 300 polisle huzur uygulaması yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Eğlence yerleri, işlek cadde ve sokakların yanı sıra içkili mekanlara yönelik denetimlere 300 polis katıldı.

Toplam 6 bin 92 kişinin genel bilgi tarama (GBT) sorgusunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Ayrıca, 15 iş yerine eksik evrak ya da ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Araç kontrollerinde ise eksiklikleri bulunan 34 sürücüye toplam 33 bin 75 lira ceza uygulandı.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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