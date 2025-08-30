Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Eskişehir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde senfoni orkestrası kahramanlık türküleri seslendirdi. Konser, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde senfoni orkestrası, kahramanlık türküleri seslendirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, senfoni orkestrası sahne aldı.

Kahramanlık türküleri konserinde solistler Serpil Ayar ve Can Aktan günün anlam ve önemine değinen türküler seslendirdi. Konseri ilgiyle izleyen vatandaşlar türkülere eşlik etti.

Konserde, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Esat Girgin, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural ve AK Parti Teşkilat Başkanı Fatih Gürbüzer tarafından solistlere ve orkestra şefine çiçek takdim edildi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Vural, konserde yaptığı konuşmada, teşkilat olarak 4 gün sürecek organizasyonun ilk gününde anlamlı bir konserde bir arada olduklarını söyledi.

30 Ağustos'un Türk milletinin zafer günü olduğunu kaydeden Vural, sanatçıların eserleriyle bu güzel günü taçlandırdığını belirterek, teşekkür etti.

Vural'ın konuşmasının ardından konser sanatçılar tarafından sevilen türkülerin seslendirilmesiyle devam etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
