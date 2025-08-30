Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Vali Hüseyin Aksoy ve diğer protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve liseli öğrenciler şiirler seslendirdi.

ESKİŞEHİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Vilayet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından tören Atatürk Bulvarı'nda devam etti. Buradaki törene Vali Hüseyin Aksoy, Orgeneral Rafet Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aksoy, Orgeneral Dalkıran ve Başkan Ünlüce, askeri araca binerek halkı selamladı.

Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından liseli öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler seslendirdi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Program, geçit töreni ve Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı F-4 jet uçaklarının gösteri uçuşuyla sona erdi.

Haber/Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu

Kimse yerinden bile oynatamadı, anlayanın gözleri doldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.