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Eskişehir'de 3 Yaşındaki Çocuğun Sigara İçmesi Üzerine Soruşturma Başlatıldı

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Eskişehir'de sokak düğününde sigara içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 yaşındaki çocuğun annesi, savcılığın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de bir sokak düğününde sigara içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 yaşındaki erkek çocuğun annesi S.B., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan anne S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 3 yaşındaki erkek çocuğunun ailesinin inceleme altına alınmasına karar verdi. Çocuğun devlet korumasına alınıp, alınmayacağının inceleme raporu sonrası netlik kazacağı belirtildi.

'AİLE İÇİNDE SİGARA KULLANAN İNSANLAR DEĞİLİZ'

Öte yandan, 3 yaşındaki erkek çocuğun babası Özcan B. ise kendilerinin de sigara kullanmadığını söyledi. Çocuğunu düğünden nasıl elinde sigara olduğunu bilmediklerini ifade eden Özcan B., "Ben bu zamana kadar daha bu yaşın sahibiyim ne içki ne de sigara içtim. Dayımın düğününe gitmiştim, orda misafirler alkol içiyordu ben de onlarla birlikteydim. Eşim gelini izlerken kucağındaki çocuğumuz nereden aldıysa sigara almış. Olay buraya nasıl geldi anlamadık. Kendimiz bile aile içinde sigara kullanan insanlar değiliz. Polis memurlarına dedim ki 'Bana nikotin testi yapabilirsiniz, ben sigara kullanmıyorum. Eline sigarayı biz vermedik'. 3 tane çocuğum var, 1 tane çocuğumda bile böyle bir olayla karşılaşmadım. Bu çocuk daha 4 yaşında bir şeye aklı ermiyor, boş bulunup eline almış. Kalabalıkta dalgınlığımıza gelen bir şey. Eşim içerde ifade veriyor. Çocuğumuzun bu durumdan dolayı psikolojisi bozuldu" dedi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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