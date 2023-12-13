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Eskişehir'de 3 sanığın cinayetten yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı

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Eskişehir'de iki yıl önce kaybolan bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Eskişehir'de iki yıl önce kaybolan bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yılbaşı gecesi ormanlık alanda işledikleri farklı bir cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum olan bu davanın tutuklu sanıkları Benan Birtane ve Görkem Doğan ile diğer sanık Yusuf Doğan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Benan Birtane ve Görkem Doğan'ın "maktul Mehmet Yerebakan'ı iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapse, olay tarihinde 18 yaşını doldurmayan ve Görkem Doğan'ın kardeşi olan diğer sanık Yusuf Doğan'ın aynı suçtan 12 yıldan 15 yıla kadar hapse çarptırılmasını istedi.

Sanıklar birbirlerini suçladı

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınan sanıklardan Birtane, "Görkem tarafından üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Olayla hiçbir ilgim yoktur. Tartıştığımız için açık açık, yüzüme baka baka bana iftira atıyor." dedi.

Sanık Görkem Doğan da Benan Birtane'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Maktulü öldürmem için bıçağı bana Benan verdi. Öncesinde boğazıma bıçak dayadı ve 'Öldürmezsen seni öldürürüm' dedi. Beni tehdit etti, şantaj ve tacizde bulundu" ifadelerini kullandı.

Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Yusuf Doğan ise savunmasında, "Ben olay tarihinde nerede olduğumu hatırlamıyorum. Böyle bir suç işlemedim. 1 yılı geçkin süredir cezaevindeyim. Kimseyi öldürmedim, öldüremem. Gençliğimin en güzel yıllarında suçsuz yere cezaevinde kalıyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ocak'a erteledi.

Olay

Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda, yılbaşı gecesi olan 31 Aralık 2021'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan Göktuğ Tamer Kutlusak (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin polislerce yakalanan Görkem Doğan ve Benan Birtane, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Kutlusak'ın öldürülmesiyle ilgili Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti.

Doğan ile Birtane'nin ifadelerinden yola çıkan polis, 22 Ağustos 2021'de kaybolan Mehmet Yerebakan'ın (61) da bu kişilerce bıçakla öldürüldükten sonra Kutlusak'ı bıçakladıkları bölgede toprağa gömüldüğünü belirlemişti. Yerebakan'ın cesedi, ekiplerce sanıkların gösterdiği yerden çıkarılmıştı.

Sanık Yusuf Doğan da soruşturma kapsamında cinayete iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yerebakan'ın öldürülmesine ilişkin de 3 sanığa ayrı bir dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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