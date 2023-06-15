Eskişehir'de 3 Katlı Kerpiç Bina Çöktü

Eskişehir'de, iki tarafında inşaat yapımı devam eden ve ev sahiplerinin 1 gün önce ayrıldığı 3 katlı kerpiç binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda yaralanan olmazken, binanın belediye ekiplerince kontrollü yıkımına başlandı.

ESKİŞEHİR'de, iki tarafında inşaat yapımı devam eden ve ev sahiplerinin 1 gün önce ayrıldığı 3 katlı kerpiç binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda yaralanan olmazken, binanın belediye ekiplerince kontrollü yıkımına başlandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Kocabay Sokak üzerindeki 3 katlı kerpiç binanın bir kısmı akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Bina sakinlerinin 1 gün önce çatlaklar nedeniyle ayrıldığı apartmanda yaralanan olmazken, çevrede ise paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir kısmı çöken 3 katlı binanın, Tepebaşı Belediyesi'nin görevlendirdiği ekipler tarafından çökme tehlikesi nedeniyle kontrollü olarak yıkımına başlandı. Öte yandan, çöken apartmanın en az 50 yıllık olduğu belirtildi.

Binanın yıkılma nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.