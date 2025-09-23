Haberler

Eskişehir'de 3 Katlı Binanın Deposunda Yangın Çıktı

Tepebaşı ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bina sakinleri tahliye edildi ve çoğu eşya hasar gördü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 3 katlı binanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çamlıca Mahallesi Sürücüler Sokak'taki binanın depo olarak kullanılan bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Bina sakinleri, bazı eşyaları yangından kurtarmaya çalıştı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, depodaki ve içindeki eşyaların büyük bölümü hasar gördü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
