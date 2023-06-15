Üye Girişi
Haberler
Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü

Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü

Güncel Haberler

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın büyük kısmı çöktü.

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın büyük kısmı çöktü.

Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta yanında inşaat bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İlk belirlemeleri göre binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title