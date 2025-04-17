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Eskişehir'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
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Eskişehir'de, 86 yıl 11 ay, 10 yıl 2 ay ve 7 yıl 5 gün hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlüler, tüm suç kayıtlarını hırsızlık suçlarından almaktaydılar.

Eskişehir'de haklarında 86 yıl 11 ay, 10 yıl 2 ay ve 7 yıl 5 gün hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, 161 suç kaydı olan ve 86 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yeliz U'yu (18), 54 suç kaydı bulunan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yonca S. (24) ile 42 suç kaydı olan ve 7 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Gülbeyaz A'yı (19) operasyonla yakaladı.

3 hükümlünün tüm suç kayıtları ile kesinleşmiş hapis cezalarının "hırsızlık" suçundan olduğu öğrenildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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