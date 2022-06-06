Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen 3 firari hükümlü avukat yakalandı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen 3 firari hükümlü avukat yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün Eskişehir'deki avukat yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda ekipler, haklarında 7 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan avukatlar A.T, M.U. ile İ.Ö'yü evlerinde yakaladı.
Gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel