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Eskişehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

4 Aralık 2023 17:44 Son Güncelleme: 17:45 Abone Ol

Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 61 yabancı uyruklu kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenlere idari para cezası uygulandı ve Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.