Eskişehir'de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
AA - Emrah Yaşar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Eskişehir'de otomobilinde 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilinde 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Kütahya kara yolunda bir otomobili takibe aldı.
Ekipler, durdurdukları araçtaki H.B'yi gözaltına aldı. Otomobilde valiz içerisine gizlenmiş 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel