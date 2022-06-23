Eskişehir'de 29 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de 29 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de 29 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de hakkında 29 suçtan arama kararı ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de hakkında 29 suçtan arama kararı ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Odunpazarı ilçesinde gece devriyesine çıkan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan Yiğit A, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 29 suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

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