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Eskişehir'de 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.A. yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Jandarma Tepebaşı Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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