Eskişehir'de 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Eskişehir'de 26 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C., polis operasyonuyla yakalandı. Hakkında hırsızlık suçlarından ceza bulunan firari hükümlü, yaklaşık 9 yıl boyunca kaçak yaşadıktan sonra cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de hakkında 26 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "hırsızlık" suçlarından toplamda 26 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen K.C. operasyonla yakalandı.
Yaklaşık 9 yıldır firari olduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel