Eskişehir'de 26 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
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Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 ayrı suçtan aranan M.K'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan bu kişinin, çeşitli suçlardan 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Eskişehir'de 26 suçtan aranan ve hakkında 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması" gibi 26 ayrı suçtan aranan M.K'yi saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan bu kişinin, çeşitli suçlardan 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel