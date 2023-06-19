Eskişehir'de 26 Dosyadan Aranma Kaydı Olan Firari Yakalandı

Eskişehir'de 26 farklı dosyadan aranma kaydı olan ve 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs durduruldu ve yapılan kimlik sorgulamasında 26 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Eskişehir'de 26 farklı dosyadan aranma kaydı olan ve 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine M.K. isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında 24'ü dolandırıcılık, 1'i hırsızlık ve 1'i hükümlü ve tutuklunun kaçması olmak üzere 26 ayrı suçtan aranma kaydının olduğu, ayrıca 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR