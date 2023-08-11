Eskişehir'de 26 ayrı suçtan kaydı bulunan firari şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de 26 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 farklı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de 26 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 farklı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Tepebaşı İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 26 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 farklı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR