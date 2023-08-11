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Eskişehir'de 26 ayrı suçtan kaydı bulunan firari şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de 26 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 farklı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 26 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 farklı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Tepebaşı İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 26 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 farklı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Jandarma JASAT Güncel Haberler

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