Eskişehir'de 25 Uyuşturucu Operasyonunda 34 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 25 farklı uyuşturucu madde operasyonunda 34 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 kilo 329 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen 25 farklı uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, yapılan aramalarda 1 kilo 329 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 9 Ekim ile 16 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu maddeyle mücadele amacıyla 25 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan şahısların üst aramalarında, 1 kilo 90 gram esrar, 160,31 gram bonzai, 78,93 gram metamfetamin, 0,20 gram eroin, 45 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR