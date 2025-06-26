Eskişehir'de 24 Gazeteciye Basın Kartı Teslim Edildi

Eskişehir'de 24 Gazeteciye Basın Kartı Teslim Edildi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen programda 24 gazeteciye basın kartlarını teslim etti. Aksoy, basın mensuplarının kamuoyuna doğru bilgi ulaştırmadaki önemini vurguladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda basın kartı almaya hak kazanan 24 gazeteciye kartlarını verdi.

Ankara'da gerçekleştirilen 2025 yılının ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısında alınan kararlar neticesinde, kentte görev yapan 24 gazeteciye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen basın kartları, Vali Hüseyin Aksoy tarafından törenle teslim edildi.

Eskişehir Valiliğinde gerçekleşen törende konuşan Aksoy, basın mensuplarının halkın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında çok önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Aksoy, Ankara'da toplanan Basın Kartı Komisyonu'nun kararıyla bu kartları almaya hak kazanan gazetecileri tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen de hazır bulundu.

Basın kartlarına alan gazeteciler, bu süreci mesleklerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve Eskişehir Valiliğine teşekkür etti.

Basın kartı, gazetecilere kamu kurumlarına erişim, mesleki tanınırlık ve sahada kolaylıklar gibi birçok avantaj sunarken, Eskişehir'deki basın faaliyetlerinin daha güçlü ve kurumsal bir çerçevede yürütülmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğuzhan Y:

Sarı Basın kartı olan gazeteciler neden belediye ulaşım araçlarına ücretsiz,uçak,tren ve şehirlerarası ulaşıma %50 indirimli binerler. Yükse bu toplumun yükünü asgari ücretli çekiyor,kısmen sefasını gazeteciler sürüyor. Ücretsiz otopark kullanımını yazmadım bile.

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