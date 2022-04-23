Eskişehir'de 23 Nisan'da çocuklar iftarda buluştu - Haberler

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Eskişehir'de 23 Nisan'da çocuklar iftarda buluştu

AA - Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir'de 23 Nisan'da çocuklar iftarda buluştu

Eskişehir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Eskişehir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Eskişehir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kentteki bir davet salonunda çocuklar için gerçekleştirilen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile diğer ilgililerin katıldığı iftarda çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendi.

AA / Deniz Açık - Güncel

Ulusal Egemenlik, Eskişehir, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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