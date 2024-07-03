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Eskişehir'de 22 Bin 302 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'de polis ekiplerinin durduğu araçta yapılan aramada 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin durduğu araçta 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç kent girişinde durduruldu. Yapılan aramada 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Ö. ve E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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