Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dağıtımı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik tünelinin açılışını yapan Vali Ayyıldız, "Ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olması temennisiyle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nı kutluyor, ormanlarımızın korunması için çalışırken hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, yeşil bir dünya temennisiyle saygılarımı sunuyorum." dedi.

Alanda bulunan stantları ve fotoğraf sergisini gezen Ayyıldız, vatandaşlara fidan dağıttı.

Hafta boyunca sürecek etkinliklerde toplam 30 bin kara çam, mahlep, badem, kokulu ardıç ve çeşitli meyve fidanları dağıtılacağı bildirildi.