Eskişehir'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de 20 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü/tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 20 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada İstanbul'dan, Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı.

Tepebaşı ilçesine geldiği tespit edilen araçta yapılan aramada, 11 gram sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Araçta bulunan bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.