Eskişehir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulamalarda 2 araçta toplam 20 düzensiz göçmen buldu. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaptıkları uygulamalarda, şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.
Araçlarda 20 düzensiz göçmen bulunduğu belirleyen polis, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerden 14'ünün işlemlerinin ardından ülkelerine döndüğü, 6'sının ise geri gönderme merkezlerine teslim edildiği bildirildi.