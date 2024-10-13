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Eskişehir'de 20 Çocuk İçin Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi

Eskişehir'de 20 Çocuk İçin Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de ihtiyaç sahibi 20 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. Törende çocuklara sünnet kıyafeti giydirilirken, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Eskişehir'de 20 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hamamyolu Caddesindeki bir davet salonunda gerçekleştirilen sünnet töreni, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın'ın açılış konuşmasıyla başladı.

2. Bayezid'in vasiyetinde yer alan, sünnetle ilgili bölümün yerine getirilmesi için harekete geçtiklerini belirten Aydın, "Vakıflar olarak, vakfiyedeki şartları yerine getirmeye devam ediyoruz. Her vakfın bir vakfiyesi ve hayır şartları var. Bu yaptığımız hizmet, 2. Bayezid'in vakfiyesinde yazdığı hayır şartlarından bir tanesidir. Biz bu vesileyle Eskişehir ilimizde 20 tane yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları sünnet ettirdik. Onların sevinçlerine ortak olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Aydın, düzenledikleri toplu sünnet törenlerinin 81 ilde yapılmaya devam ettiğini, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan çeşitli yardım çalışmalarının, ülkenin ekonomisine ve kültürel yapısına katkıda bulunduğunu söyledi.

Kentte gerçekleştirilen sünnet töreni kapsamında 20 çocuğa sünnet kıyafeti giydirilerek, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Çocuklar, verilen ikramların ardından, halk oyunları ekibinin gösterisi akabinde klasik araçlar eşliğinde kent turuna çıktı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel

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