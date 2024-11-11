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Eskişehir'de 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Eskişehir'de 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Eskişehir'de tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 2 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Elde edilen tütünün piyasa değerinin 400 bin TL olduğu belirtildi.

ESKİŞEHİR'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda, kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada piyasa değeri 400 bin TL olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında, '4733 sayılı Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasası Düzenlenmesine Dair Kanun' kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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