Eskişehir'de 2 TIR, köprüden bağlantı yoluna uçtu: Şoförlerden biri öldü, diğeri yaralı (2)

ŞOFÖRDEN BİRİ ÖLDÜ

Eskişehir'de köprü bariyerlerini aşıp, bağlantı yoluna düşen TIR'lardan birinin şoförü Ramazan Sarıçam (62), Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören diğer TIR şoförü Süleyman Kurt'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.