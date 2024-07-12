Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 2 Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de çarpışan 2 otomobil ile kazanın etkisiyle yola savrulan direğe çarpan başka bir aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eskişehir'de çarpışan 2 otomobil ile kazanın etkisiyle yola savrulan direğe çarpan başka bir aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir-Ankara kara yolu Fevziçakmak Mahallesi yakınlarında, Osman Furkan H. idaresindeki 26 ADK 683 plakalı otomobil ile Berkan Ü. yönetimindeki 26 NY 355 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre yarışırken çarpıştı.

Refüjdeki ağaca ve direğe çarpıp devrilen otomobildeki sürücü Berkan Ü. ile Mustafa Ş. yaralandı.

Bu sırada yolda seyir halindeki Emirhan Ç. idaresindeki 34 EM 7603 plakalı otomobil de yola savrulan direğe çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Asgari ücretli 'Memura var bize yok mu?' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

Asgari ücretli "Memura var bize yok mu?" diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title