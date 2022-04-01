Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe meydanında Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, törende, İsmet Paşa'nın, düşman kuvvetlerinin püskürtülmesinin ardından 101 yıl önce bugün Ankara'ya "Düşman binlerce ölü bırakarak harp sahasını silahlarımıza teslim etmiştir." mesajını ilettiğini söyledi.

Bu zaferin, bağımsızlık aşkıyla yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın en parlak sayfalarından biri olduğunu vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

"2. İnönü Zaferi, milletimizin geleceğe dair umudunu pekiştiren, İsmet Paşa'nın ustalıkla idare ettiği çok kıymetli bir zaferdir. Sizin kanlarınız ve canlarınızla savunarak bize emanet ettiğiniz mukaddes vatanımızı daima koruyacağımızı, uğrunda gözümüzü kırpmadan şehit olmayı bir vazife bileceğimizi bu anlamlı gün vesilesiyle gür bir sesle tekrar ifade ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 2. İnönü Zaferi'nin komutanı İsmet İnönü ve tüm silah arkadaşlarını, ebediyete irtihal etmiş bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyor, tarihimizin bu eşsiz zaferi dolayısıyla milletimizi bir kez daha kutluyorum."

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Pilot Yüzbaşı Ercan Eser'in katılımcılara hitap ettiği programda, İnönü Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Şahin de "2. İnönü" adlı şiiri okudu.

Törene, Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.