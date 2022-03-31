Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Haberler

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Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

Eskişehir'de 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir motosikletle giden şüpheliler H.D. ile Y.D'yi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.D. ise serbest bırakıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Hisarcık, Tepebaşı, Güncel, Haberler

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